RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
30%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:10

Re: Мега-акція «Плати Медом – вигравай Яблуко»

Щоб взяти участь в акції тобі потрібні лише картка Мед та натхнення до шопінгу:
З 30 січня по 20 лютого зроби не менше 5-ти покупок карткою Мед на суму понад 50 грн.
У будь-якому магазині-партнері безвідсоткової розстрочки Мед, яких вже понад 3000 по всій Україні!
І все! Цього достатньо, щоб твоя солодка картка Мед взяла участь у розіграші призів. Серед яких:
Головний приз – Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium.
Додатковий приз 1 – смарт-годинник Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49 mm Titanium Case/Orange Alpine Loop L.
Додатковий приз 2 – гарнітура Apple AirPods 4 gen.
Зауваж! Кожні додаткові 5-ть покупок карткою Мед на суму від 50 грн збільшують твої шанси виграти приз!

https://news.finance.ua/ua/platy-medom- ... ta-airpods
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:48

пільговий період

Наприкінці грудня 2024 року оформив собі картку з лімітом.
20 січня 2025 року погасив суму заборгованності, що виникла у грудні.
01 лютого 2025 року був виплачений кешбек 112.10 грн. та через шість хвилин той кешбек 112.10 грн списаний за погашення процентів згідно договору.

Позвонив на гарячку, розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді, а потім сказали, що будуть ще розбиратися та передзвонять.

Тут що, якийсь хитрий грейс період?
rollo
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 138139140141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 157, 158, 159
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1587 713108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 15:04
greenozon
Райффайзен Банк 1 ... 227, 228, 229
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2281 1131949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2025 14:11
Кочевник
Банк Альянс 1 ... 128, 129, 130
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1295 630059
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2025 17:20
V2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6160)
03.02.2025 15:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.