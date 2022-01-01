Щоб взяти участь в акції тобі потрібні лише картка Мед та натхнення до шопінгу:
З 30 січня по 20 лютого зроби не менше 5-ти покупок карткою Мед на суму понад 50 грн.
У будь-якому магазині-партнері безвідсоткової розстрочки Мед, яких вже понад 3000 по всій Україні!
І все! Цього достатньо, щоб твоя солодка картка Мед взяла участь у розіграші призів. Серед яких:
Головний приз – Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium.
Додатковий приз 1 – смарт-годинник Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49 mm Titanium Case/Orange Alpine Loop L.
Додатковий приз 2 – гарнітура Apple AirPods 4 gen.
Зауваж! Кожні додаткові 5-ть покупок карткою Мед на суму від 50 грн збільшують твої шанси виграти приз!
https://news.finance.ua/ua/platy-medom- ... ta-airpods