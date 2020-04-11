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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
30%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:10

Re: Мега-акція «Плати Медом – вигравай Яблуко»

Щоб взяти участь в акції тобі потрібні лише картка Мед та натхнення до шопінгу:
З 30 січня по 20 лютого зроби не менше 5-ти покупок карткою Мед на суму понад 50 грн.
У будь-якому магазині-партнері безвідсоткової розстрочки Мед, яких вже понад 3000 по всій Україні!
І все! Цього достатньо, щоб твоя солодка картка Мед взяла участь у розіграші призів. Серед яких:
Головний приз – Apple iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium.
Додатковий приз 1 – смарт-годинник Apple Watch Ultra GPS + Cellular 49 mm Titanium Case/Orange Alpine Loop L.
Додатковий приз 2 – гарнітура Apple AirPods 4 gen.
Зауваж! Кожні додаткові 5-ть покупок карткою Мед на суму від 50 грн збільшують твої шанси виграти приз!

https://news.finance.ua/ua/platy-medom- ... ta-airpods
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 14:48

пільговий період

Наприкінці грудня 2024 року оформив собі картку з лімітом.
20 січня 2025 року погасив суму заборгованності, що виникла у грудні.
01 лютого 2025 року був виплачений кешбек 112.10 грн. та через шість хвилин той кешбек 112.10 грн списаний за погашення процентів згідно договору.

Позвонив на гарячку, розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді, а потім сказали, що будуть ще розбиратися та передзвонять.

Тут що, якийсь хитрий грейс період?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 05:26

  rollo написав:Наприкінці грудня 2024 року оформив собі картку з лімітом.
20 січня 2025 року погасив суму заборгованності, що виникла у грудні.
01 лютого 2025 року був виплачений кешбек 112.10 грн. та через шість хвилин той кешбек 112.10 грн списаний за погашення процентів згідно договору.

Позвонив на гарячку, розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді, а потім сказали, що будуть ще розбиратися та передзвонять.

Тут що, якийсь хитрий грейс період?

Скоріш за все тут такий грейс, що потрібно було повністю в нуль гаситися наприкінці січня. В січні у Вас витрати були? А ви загасили лише витрати грудня?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 14:37

  1finanсier написав:
  rollo написав:Наприкінці грудня 2024 року оформив собі картку з лімітом.
20 січня 2025 року погасив суму заборгованності, що виникла у грудні.
01 лютого 2025 року був виплачений кешбек 112.10 грн. та через шість хвилин той кешбек 112.10 грн списаний за погашення процентів згідно договору.

Позвонив на гарячку, розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді, а потім сказали, що будуть ще розбиратися та передзвонять.

Тут що, якийсь хитрий грейс період?

Скоріш за все тут такий грейс, що потрібно було повністю в нуль гаситися наприкінці січня. В січні у Вас витрати були? А ви загасили лише витрати грудня?

Відповідь у Телеграмм гарячої лінії банку:

пільговий період Банку працює таким чином: в перший місяць пільгового періоду Ви витрачаєте кошти, а в другий місяць потрібно вже поповнити картку на суму, яка дорівнює витратам першого місяця.

Я загасив трати грудня.

Наразі гарячка п'ятий день відморожується у прямому сенсі.

Готую судовий позов про захист прав споживачів фінансових послуг.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 21:16

rollo Правильно: "про захист моїх прав, як споживача фінансових послуг", а ще правильніше: "про стягнення з банку протиправно утриманих коштів та штрафів, пені і компенсацій" за різними законами, але треба підметушитися, щоб стягнути пеню за невиконані платіжні інструкції, упущену вигоду і т.п.
Ви серйозно, воно того варто?
І взагалі, які можуть бути претензії до банку, якщо ці умови прописані в договорі?
Востаннє редагувалось Visky в Чет 06 лют, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 21:23

Підкажіть, чи Юнекс єдиний банк, хто дає кешбек за телекомунікаційні та інтернету поповнення за МСС 4814?
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2025 22:02

  Visky написав:Підкажіть, чи Юнекс єдиний банк, хто дає кешбек за телекомунікаційні та інтернету поповнення за МСС 4814?

Как минимум ещё Таском дает 1% чистыми по verycard
https://tascombank.ua/you/cards/very_card
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 00:44

  Visky написав:Підкажіть, чи Юнекс єдиний банк, хто дає кешбек за телекомунікаційні та інтернету поповнення за МСС 4814?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 08:37

розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді

Закрив карту через незручний пільговий період.
В них специфічно,прочитаєте і зрозумієте.
Термін дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості по кредиту до дати погашення кредиту, за умови, що таке погашення здійснюється в повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.
tarasum
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