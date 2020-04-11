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Наприкінці грудня 2024 року оформив собі картку з лімітом. 20 січня 2025 року погасив суму заборгованності, що виникла у грудні. 01 лютого 2025 року був виплачений кешбек 112.10 грн. та через шість хвилин той кешбек 112.10 грн списаний за погашення процентів згідно договору.
Позвонив на гарячку, розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді, а потім сказали, що будуть ще розбиратися та передзвонять.
rollo написав:Наприкінці грудня 2024 року оформив собі картку з лімітом. 20 січня 2025 року погасив суму заборгованності, що виникла у грудні. 01 лютого 2025 року був виплачений кешбек 112.10 грн. та через шість хвилин той кешбек 112.10 грн списаний за погашення процентів згідно договору.
Позвонив на гарячку, розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді, а потім сказали, що будуть ще розбиратися та передзвонять.
Тут що, якийсь хитрий грейс період?
Скоріш за все тут такий грейс, що потрібно було повністю в нуль гаситися наприкінці січня. В січні у Вас витрати були? А ви загасили лише витрати грудня?
rollo написав:Наприкінці грудня 2024 року оформив собі картку з лімітом. 20 січня 2025 року погасив суму заборгованності, що виникла у грудні. 01 лютого 2025 року був виплачений кешбек 112.10 грн. та через шість хвилин той кешбек 112.10 грн списаний за погашення процентів згідно договору.
Позвонив на гарячку, розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді, а потім сказали, що будуть ще розбиратися та передзвонять.
Тут що, якийсь хитрий грейс період?
Скоріш за все тут такий грейс, що потрібно було повністю в нуль гаситися наприкінці січня. В січні у Вас витрати були? А ви загасили лише витрати грудня?
Відповідь у Телеграмм гарячої лінії банку:
пільговий період Банку працює таким чином: в перший місяць пільгового періоду Ви витрачаєте кошти, а в другий місяць потрібно вже поповнити картку на суму, яка дорівнює витратам першого місяця.
Я загасив трати грудня.
Наразі гарячка п'ятий день відморожується у прямому сенсі.
Готую судовий позов про захист прав споживачів фінансових послуг.
rollo Правильно: "про захист моїх прав, як споживача фінансових послуг", а ще правильніше: "про стягнення з банку протиправно утриманих коштів та штрафів, пені і компенсацій" за різними законами, але треба підметушитися, щоб стягнути пеню за невиконані платіжні інструкції, упущену вигоду і т.п. Ви серйозно, воно того варто? І взагалі, які можуть бути претензії до банку, якщо ці умови прописані в договорі?
Востаннє редагувалось Visky в Чет 06 лют, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Закрив карту через незручний пільговий період. В них специфічно,прочитаєте і зрозумієте. Термін дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості по кредиту до дати погашення кредиту, за умови, що таке погашення здійснюється в повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.
Visky написав:rollo Правильно: "про захист моїх прав, як споживача фінансових послуг", а ще правильніше: "про стягнення з банку протиправно утриманих коштів та штрафів, пені і компенсацій" за різними законами, але треба підметушитися, щоб стягнути пеню за невиконані платіжні інструкції, упущену вигоду і т.п. Ви серйозно, воно того варто? І взагалі, які можуть бути претензії до банку, якщо ці умови прописані в договорі?
Та можна попрацювати і з цими умовами.
Востаннє редагувалось rollo в Суб 08 лют, 2025 00:10, всього редагувалось 5 разів.