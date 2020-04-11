tarasum написав:розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді
Закрив карту через незручний пільговий період.
В них специфічно,прочитаєте і зрозумієте.
Термін дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості по кредиту до дати погашення кредиту, за умови, що таке погашення здійснюється в повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.
Може тут мається на увазі повна сума заборгованості попередньгого періоду?
Нечітки та двозначні умови договорів тлумачаться на користь споживача.
Хоча може і не варто витрачати на них час.
Шахраї