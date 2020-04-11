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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
30%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:48

  tarasum написав:розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді

Закрив карту через незручний пільговий період.
В них специфічно,прочитаєте і зрозумієте.
Термін дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості по кредиту до дати погашення кредиту, за умови, що таке погашення здійснюється в повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.


Може тут мається на увазі повна сума заборгованості попередньгого періоду?

Нечітки та двозначні умови договорів тлумачаться на користь споживача.

Хоча може і не варто витрачати на них час.

Шахраї
rollo
 
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  #<1 ... 139140141142
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