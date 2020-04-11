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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
30%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 23:48

  tarasum написав:розбиралися, сказали, що я не в грейс періоді

Закрив карту через незручний пільговий період.
В них специфічно,прочитаєте і зрозумієте.
Термін дії пільгового періоду триває з дати виникнення заборгованості по кредиту до дати погашення кредиту, за умови, що таке погашення здійснюється в повній сумі заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем виникнення заборгованості.


Може тут мається на увазі повна сума заборгованості попередньгого періоду?

Нечітки та двозначні умови договорів тлумачаться на користь споживача.

Хоча може і не варто витрачати на них час.

Шахраї
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 09:49

  rollo написав:
Може тут мається на увазі повна сума заборгованості попередньгого періоду?

Тільки в Юнекс такі умови.
Чітко і зрозуміло пише,що потрібно виходити в 0 на кінець наступного місяця.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 09:53

  tarasum написав:
  rollo написав:
Може тут мається на увазі повна сума заборгованості попередньгого періоду?

Тільки в Юнекс такі умови.
Чітко і зрозуміло пише,що потрібно виходити в 0 на кінець наступного місяця.

У такого кредлимита даже специальное название есть, вот только я его забыл, в башке крутится но не вспомнится.
Кстати, у каких банков ещё такая фишка есть, не в курсе?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:44

  Feh14 написав:
  tarasum написав:
  rollo написав:
Може тут мається на увазі повна сума заборгованості попередньгого періоду?

Тільки в Юнекс такі умови.
Чітко і зрозуміло пише,що потрібно виходити в 0 на кінець наступного місяця.

У такого кредлимита даже специальное название есть, вот только я его забыл, в башке крутится но не вспомнится.
Кстати, у каких банков ещё такая фишка есть, не в курсе?


Нету больше таких банков в Украине.

Да, форумчане правы. Время дороже, хотя может стОит написать жалобу в НБУ.
Это горячая линия утверждала, что гасить нужно только траты предыдущего месяца до 25 числа следующего даже выдала сумму, что нужно загасить.
Выведу в ноль карту и прощай банк.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 11:27

  Feh14 написав:
  tarasum написав:
  rollo написав:
Може тут мається на увазі повна сума заборгованості попередньгого періоду?

Тільки в Юнекс такі умови.
Чітко і зрозуміло пише,що потрібно виходити в 0 на кінець наступного місяця.

У такого кредлимита даже специальное название есть, вот только я его забыл, в башке крутится но не вспомнится.
Кстати, у каких банков ещё такая фишка есть, не в курсе?

дозволений овердрафт називаються. ще роки 1,5 тому у глобуса був такий же, але таки добили їх, перешли на револьверний кредлім (приват, моно і всі інші)
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:02

Re: Юнекс Банк

  Feh14 написав:Кстати, у каких банков ещё такая фишка есть, не в курсе?
У УкрГаз теж треба повністю гасити кредит щоб перезапустити грейс
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 13:12

  rollo написав:
  Visky написав:rollo Правильно: "про захист моїх прав, як споживача фінансових послуг", а ще правильніше: "про стягнення з банку протиправно утриманих коштів та штрафів, пені і компенсацій" за різними законами, але треба підметушитися, щоб стягнути пеню за невиконані платіжні інструкції, упущену вигоду і т.п.
Ви серйозно, воно того варто?
І взагалі, які можуть бути претензії до банку, якщо ці умови прописані в договорі?


Та можна попрацювати і з цими умовами.


Люді друзі, в тому числі й ті хто вважає які можуть бути претензії до банку, якщо ці умови прописані в договорі.

Після бесіди з менеджером відділенння банку з приводу нечіткості умов договору щодо пільгового періоду та бажання закрити карту у банку взяли паузу для з'ясування обставин.

На другий день передзвонили, вибачилися за збій у программі, сторнували нараховані відсотки, повернули списаний кешбек і повернули карту у пільговий період.

Отже, пільговий період тут працює так само, як у більшості нормальних банків з "револьверною" схемою.

Так шо замість закрити карту поставив її першою в електронному гаманці.
rollo
 
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