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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 бер, 2025 10:14
Solar_simfi написав:
Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал.
До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний
таких зараз на ринку не має
наступний - це ізі (із меншим %%), але всі знають його репутацію і рівень підтримки.. (ніякий)
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Додано: Вів 04 бер, 2025 10:44
Solar_simfi написав:
На залишок від 100к - 8% річних
від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка
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Додано: Вів 04 бер, 2025 11:37
Amethyst написав: Solar_simfi написав:
На залишок від 100к - 8% річних
від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка
Перейшов з ізі на Радабокс, там 8% від 1к. Але він не підходить для трансферу. Безготівка тільки 10к P2P та 10к сеп. Але зробили безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі (було тільки у мережі Радіус).
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