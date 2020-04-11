Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал. До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний
таких зараз на ринку не має наступний - це ізі (із меншим %%), але всі знають його репутацію і рівень підтримки.. (ніякий)
Solar_simfi написав:На залишок від 100к - 8% річних
від 100000.01 а від 10000.01 буде 7% тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка
Перейшов з ізі на Радабокс, там 8% від 1к. Але він не підходить для трансферу. Безготівка тільки 10к P2P та 10к сеп. Але зробили безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі (було тільки у мережі Радіус).
Перепрошую, таки 5% А 7% то засіло у мозжечку про Кишеню на Крафті від Кредо На малих сумах я юзаю Кишеню, а від 100К+ іноді і Юнексом користуюся А, в принципі, мона гратися (у робочі години!!) тільки обліжками на Сенсі чи ІКУ
Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал. До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний