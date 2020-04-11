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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
30%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:14

  Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал.
До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний :roll:


таких зараз на ринку не має
наступний - це ізі (із меншим %%), але всі знають його репутацію і рівень підтримки.. (ніякий)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:44

Re: Юнекс Банк

  Solar_simfi написав:На залишок від 100к - 8% річних

від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 11:37

  Amethyst написав:
  Solar_simfi написав:На залишок від 100к - 8% річних

від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка

Перейшов з ізі на Радабокс, там 8% від 1к. Але він не підходить для трансферу. Безготівка тільки 10к P2P та 10к сеп. Але зробили безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі (було тільки у мережі Радіус).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:38

  Amethyst написав:
  Solar_simfi написав:На залишок від 100к - 8% річних

від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка


звідкіля 7?



• 5% річних від 10 000,01 до 100 000 грн

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/unexsmart
внизу табличка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 14:58

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  Solar_simfi написав:На залишок від 100к - 8% річних

від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка


звідкіля 7?



• 5% річних від 10 000,01 до 100 000 грн

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/unexsmart
внизу табличка
Перепрошую, таки 5%
А 7% то засіло у мозжечку про Кишеню на Крафті від Кредо
На малих сумах я юзаю Кишеню, а від 100К+ іноді і Юнексом користуюся
А, в принципі, мона гратися (у робочі години!!) тільки обліжками на Сенсі чи ІКУ :wink: :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 19:13

  Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал.
До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний :roll:

https://ap-bank.com/ru/cards-for-individual/mriya-plus
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 19:37

  Amethyst написав:
  Solar_simfi написав:На залишок від 100к - 8% річних

від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка

від 100к це 10.000,01 або більше
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 20:25

  Solar_simfi написав:
  Amethyst написав:
  Solar_simfi написав:На залишок від 100к - 8% річних

від 100000.01
а від 10000.01 буде 7%
тому просто зберігайте 1 коп на рахунку полюбе, бо ото така хитрозроблена банка

від 100к це 10.000,01 або більше


З точками/комами не переплутали?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 20:16

  lloydbanksua написав: Радабокс
зробили безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі (було тільки у мережі Радіус).
а це перевіряв хтось практично?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:16

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав: Радабокс
зробили безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі (було тільки у мережі Радіус).
а це перевіряв хтось практично?

Ще не знімав, можу перевірити на днях.
lloydbanksua
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