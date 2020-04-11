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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
30%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:55

  novichok написав:
  Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал.
До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний :roll:

https://ap-bank.com/ru/cards-for-individual/mriya-plus

І для чого це "ru" в посиланні, українською не читаємо?
Там лише без підтвердження до 400т за всі роки війни, якщо готівка. Це найжорсткіший ліміт.
Ще: 8.75% Industrial Bank, 8%: Правекс (новим клієнтам віртуально), Рада, Комінбанк (старим клієнтам фізично), умовно - Альянс.
Ось: https://tabfinance.com.ua/useful/free-deposits/
Востаннє редагувалось Visky в Сер 05 бер, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:05

  Visky написав:
  novichok написав:
  Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал.
До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний :roll:

https://ap-bank.com/ru/cards-for-individual/mriya-plus
Там лише без підтвердження до 400т за всі роки війни, якщо готівка. Це найжорсткіший ліміт.
Ще: 8.75% Industrial Bank, 8%: Правекс (новим клієнтам віртуально), Рада, Комінбанк (старим клієнтам фізично), умовно - Альянс.
Ось: https://tabfinance.com.ua/useful/free-deposits/


але чи воно ще актуально ?


Оновлено 25 січня 2025
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:07

greenozon У лютому було актуально, думаю, і зараз, свої зауваження я написав
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:30

пішов глянув і де ті 8%?

https://www.pravex.com.ua/storage/files ... postav.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 23:04

greenozon Я ж написав: новим клієнтам віртуально
Розжовую: https://www.pravex.com.ua/chastnym-licam/kartki/onbording/stati-klientom-praveks-bank-prosto
https://www.pravex.com.ua/storage/files/onboarding.pdf

Увага: Обов'язкова тільки віртуальна реєстрація через додаток, тільки новочкам! Хто зареєструється у відділенні - отримує 3% замість 8%

+ буде?

Коли я звернувся телефоном до відділення, то вони про це не знали, начальник теж
Visky
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