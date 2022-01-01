Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал. До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний
І для чого це "ru" в посиланні, українською не читаємо? Там лише без підтвердження до 400т за всі роки війни, якщо готівка. Це найжорсткіший ліміт. Ще: 8.75% Industrial Bank, 8%: Правекс (новим клієнтам віртуально), Рада, Комінбанк (старим клієнтам фізично), умовно - Альянс. Ось: https://tabfinance.com.ua/useful/free-deposits/
Востаннє редагувалось Visky в Сер 05 бер, 2025 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал. До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний
Там лише без підтвердження до 400т за всі роки війни, якщо готівка. Це найжорсткіший ліміт. Ще: 8.75% Industrial Bank, 8%: Правекс (новим клієнтам віртуально), Рада, Комінбанк (старим клієнтам фізично), умовно - Альянс. Ось: https://tabfinance.com.ua/useful/free-deposits/
lloydbanksua написав: Радабокс зробили безкоштовне зняття у будь-якому банкоматі (було тільки у мережі Радіус).
а це перевіряв хтось практично?
Я проверял 28го февраля. У меня в этот день закончился депо на котором были деньги для погашения кредиток. По 10к перевел по сэп и р2р, остальное ( 30к+) решил снять в кассе. А фигушки - отказ. Горячка ответила что у них сбой, в кассе снять невозможно, пробуйте наш банкомат. Попробовал - тоже болт. После чего горячка сказала, что раз у вас Мультикард то снимайте в любых банкоматах - будет бесплатно. Делать нечего - кредитки гасить надо в итоге всю оставшуюся сумму по снимал в банкоматах пумбы, сени (по 5к), ощада (2*10к) и райфа (хвостик) - все получилось бесплатно. Так что тема действительно рабочая
Solar_simfi написав:Єдина корисна функція Юнекса - транзитне зберігання власних коштів. На залишок від 100к - 8% річних. Все решта в цьому банку - повний провал. До речі, якщо хтось може порадити відсоток на поточний (!) залишок >8% без абонки за пакет, буду вдячний
таких зараз на ринку не має наступний - це ізі (із меншим %%), але всі знають його репутацію і рівень підтримки.. (ніякий)
Для військових доступний "Рука допомоги" в УкрКапіталі - 10%