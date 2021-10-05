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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:08
Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:37
хакнули сайт?
якусь дивину друкує зверху -
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 02:55
greenozon Хіба вперше? В минулому році було двічі з крадіжкою даних, моя карта була скомпроментована, добре що дебітна з дрібним залишком, але намагалися скачати кошти неоднаразово. Дуже стрьомний банк з мінімумом відділень в незручних місцях. Не ризикую тут тримати кошти, використовував як технічний: гроші ввійшли і одразу вийшли. А зараз взагалі в ньому сенсу нема
Додано: П'ят 28 бер, 2025 04:43
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:34
виписка появилась в додатку попустило
новини -
Вносимо окремі зміни до Публічної пропозиції на укладання ДКБО
Зверни увагу: 5 травня 2025 року набере чинності оновлена редакція Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
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