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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:08

Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
novichok
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Повідомлень: 3536
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:37

хакнули сайт?
якусь дивину друкує зверху -

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... p-unex-kpk

->

https://ibb.co/Q39HTHDW
greenozon
 
Повідомлень: 16523
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 02:55

greenozon Хіба вперше? В минулому році було двічі з крадіжкою даних, моя карта була скомпроментована, добре що дебітна з дрібним залишком, але намагалися скачати кошти неоднаразово. Дуже стрьомний банк з мінімумом відділень в незручних місцях. Не ризикую тут тримати кошти, використовував як технічний: гроші ввійшли і одразу вийшли. А зараз взагалі в ньому сенсу нема
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 04:43

  greenozon написав:хакнули сайт?
якусь дивину друкує зверху

Та ні, просто трохи руки з дупи.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:55

виписка обривається на 28 березня в додатку...

у всіх таке ла** но? :)
greenozon
 
Повідомлень: 16523
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Подякували: 1731 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:34

виписка появилась в додатку :) попустило

новини -

Вносимо окремі зміни до Публічної пропозиції на укладання ДКБО
Зверни увагу: 5 травня 2025 року набере чинності оновлена редакція Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... nia-dkbo-3
greenozon
 
Повідомлень: 16523
З нами з: 01.06.14
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
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