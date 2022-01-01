RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 142143144145

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:08

Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:37

хакнули сайт?
якусь дивину друкує зверху -

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... p-unex-kpk

->

https://ibb.co/Q39HTHDW
greenozon
 
Повідомлень: 16534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 02:55

greenozon Хіба вперше? В минулому році було двічі з крадіжкою даних, моя карта була скомпроментована, добре що дебітна з дрібним залишком, але намагалися скачати кошти неоднаразово. Дуже стрьомний банк з мінімумом відділень в незручних місцях. Не ризикую тут тримати кошти, використовував як технічний: гроші ввійшли і одразу вийшли. А зараз взагалі в ньому сенсу нема
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 27.04.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 бер, 2025 04:43

  greenozon написав:хакнули сайт?
якусь дивину друкує зверху

Та ні, просто трохи руки з дупи.
klug
 
Повідомлень: 8728
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 15:55

виписка обривається на 28 березня в додатку...

у всіх таке ла** но? :)
greenozon
 
Повідомлень: 16534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:34

виписка появилась в додатку :) попустило

новини -

Вносимо окремі зміни до Публічної пропозиції на укладання ДКБО
Зверни увагу: 5 травня 2025 року набере чинності оновлена редакція Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... nia-dkbo-3
greenozon
 
Повідомлень: 16534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:12

  novichok написав:Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
:shock: а скільки місяців минуло з часу останнього оновлення?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5810
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1839 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 21:30

  flysoulfly написав:
  novichok написав:Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
:shock: а скільки місяців минуло з часу останнього оновлення?

Я не про оновлення, я про канал спілкування. Якийсь анахронізм.
Більше року пройшло точно, це про оновлення.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3540
З нами з: 31.03.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 22:01

  novichok написав:
  flysoulfly написав:
  novichok написав:Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
:shock: а скільки місяців минуло з часу останнього оновлення?

Я не про оновлення, я про канал спілкування. Якийсь анахронізм.
Більше року пройшло точно, це про оновлення.


История из более "солидного" банка: :arrow:
https://minfin.com.ua/company/credit-ag ... ew/358637/



П.с. насчет изменений про банковскую таємницю по рекомендациям нбу - еще один, смотрю, обновил дкбо.
в пунктах 2.1.7 та 3.1.14.7 уточнені положення щодо згоди клієнта на надання банком іншим надавачам платіжних послуг, у тому числі іншим банкам, інформації, що містить банківську таємницю;


"Коснется только юр.лиц, так как они дают неправдивые данные, которые нужно проверять" :mrgreen: :mrgreen: Ага,ага, юр.лиц коснется и вообще коснется только инопланетян. Кто там еще обновил дкбо ? Пумб. Еще кто?
a77
 
Повідомлень: 186
З нами з: 11.01.24
Подякував: 21 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 13:29

Уточнюємо Правила програм лояльності в частині виплати кешбеку для благодійної кредитної картки Charity

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... ki-charity
greenozon
 
Повідомлень: 16534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
  #<1 ... 142143144145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 135, 136, 137
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1365 648143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 кві, 2025 16:39
quadro_tony_da
Райффайзен Банк 1 ... 243, 244, 245
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2444 1551117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 кві, 2025 18:17
RaifHelp
Банк Глобус 1 ... 164, 165, 166
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1657 734017
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 кві, 2025 18:47
lamal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6313)
08.04.2025 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.