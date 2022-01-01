Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:08
Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
novichok
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:37
greenozon
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 02:55
greenozon Хіба вперше? В минулому році було двічі з крадіжкою даних, моя карта була скомпроментована, добре що дебітна з дрібним залишком, але намагалися скачати кошти неоднаразово. Дуже стрьомний банк з мінімумом відділень в незручних місцях. Не ризикую тут тримати кошти, використовував як технічний: гроші ввійшли і одразу вийшли. А зараз взагалі в ньому сенсу нема
Visky
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 04:43
greenozon написав:
хакнули сайт?
якусь дивину друкує зверху
Та ні, просто трохи руки з дупи.
klug
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Додано: Вів 01 кві, 2025 15:55
виписка обривається на 28 березня в додатку...
у всіх таке ла** но?
greenozon
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Додано: Чет 03 кві, 2025 16:34
виписка появилась в додатку
попустило
новини -
Вносимо окремі зміни до Публічної пропозиції на укладання ДКБО
Зверни увагу: 5 травня 2025 року набере чинності оновлена редакція Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... nia-dkbo-3
greenozon
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:12
novichok написав:
Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
а скільки місяців минуло з часу останнього оновлення?
flysoulfly
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 21:30
flysoulfly написав: novichok написав:
Надіслали рекомендований лист Укрпоштою, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
а скільки місяців минуло з часу останнього оновлення?
Я не про оновлення, я про канал спілкування. Якийсь анахронізм.
Більше року пройшло точно, це про оновлення.
novichok
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 22:01
novichok написав: flysoulfly написав: novichok написав: Надіслали рекомендований лист Укрпоштою
, з проханням прийти до відділення та оновити дані. Перший раз стикуюсь з таким сервісом, наче немає інших каналів комунікації, крім пошти.
а скільки місяців минуло з часу останнього оновлення?
Я не про оновлення, я про
канал спілкування. Якийсь анахронізм.
Більше року пройшло точно, це про оновлення.
История из более "солидного" банка:
https://minfin.com.ua/company/credit-ag ... ew/358637/
П.с. насчет изменений про банковскую таємницю по рекомендациям нбу - еще один, смотрю, обновил дкбо.
в пунктах 2.1.7 та 3.1.14.7 уточнені положення щодо згоди клієнта на надання банком іншим надавачам платіжних послуг, у тому числі іншим банкам, інформації, що містить банківську таємницю;
"Коснется только юр.лиц, так как они дают неправдивые данные, которые нужно проверять"
Ага,ага, юр.лиц коснется и вообще коснется только инопланетян. Кто там еще обновил дкбо ? Пумб. Еще кто?
a77
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Додано: Вів 08 кві, 2025 13:29
Уточнюємо Правила програм лояльності в частині виплати кешбеку для благодійної кредитної картки Charity
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... ki-charity
greenozon
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