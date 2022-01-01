Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:42
Десь в них на сайті є окремі тарифи для всіх операцій у аппці ? (фізособ)
flysoulfly
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:23
Хтось все спробував відкрити
кредитну картку Smart
, дають кредитний ліміт?
Искатель
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:35
На останньому (?) кроці запросило завантажити підтвердження доходів у вигляді файлу. Здався поки що
ramzes4
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:08
Искатель Онлайн не вийшло, відкривав у відділенні. КЛ не дали, мабуть, тому що є інша картка з КЛ.
AlexTk
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:13
ramzes4 написав:
На останньому (?) кроці запросило завантажити підтвердження доходів у вигляді файлу. Здався поки що
А шо це вони запитують зразу ВСІ 4 документи для підтвердження доходів: і виписку з рахунку(якого?), і декларацію, і довідку про доходи і іншу довідку ))
Якщо ось одне присандалюєш, то не відстає і вимагає ВСЕ надати.
З дуба рухнули чи як?
Amethyst
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:27
ramzes4 написав:
На останньому (?) кроці запросило завантажити підтвердження доходів у вигляді файлу. Здався поки що
Тобто без "білої" зарплати у Юнекс за кредиткою не варто й потикатися, я правильно зрозумів?
Искатель
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:35
Искатель написав: ramzes4 написав:
На останньому (?) кроці запросило завантажити підтвердження доходів у вигляді файлу. Здався поки що
Тобто без "білої" зарплати у Юнекс за кредиткою не варто й потикатися, я правильно зрозумів?
Мені дали трошки кредитного ліміту , в анкеті вказав тимчасово не працюґчтй
lamal
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:41
Искатель написав:
Тобто без "білої" зарплати у Юнекс за кредиткою не варто й потикатися, я правильно зрозумів?
Та хто його знає. На сайті пишуть, що "Документи, які підтверджують твої доходи, необхідні для отримання кредитного ліміту понад 50 000 грн."
Може то вони мені вже понад 50000 нарахували
ramzes4
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