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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:41
Feh14 написав:
Я вот только не пойму зачем вам всё это? Зачем нужна кредитка от Юнекса?
1,5% кешбека, причому нелімітованих. Це досить непогано.У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:15
це саппорт годину відповідь готував ))
У Вас встановлено персональний ліміт - 100 000 грн на місяць
Ліміт поширюється на перекази за реквізитами (IBAN), перекази за номером картки, а також на перекази з картки Unex Bank на картку іншого українського чи закордонного банку (P2P-перекази). Водночас він не включає в себе розрахунки в магазинах, оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, благодійних внесків, штрафів, а також зняття готівки.
Додатково Вам надано ліміт в сумі 50 000 грн на перекази через сторонні сервіси
А шо за сторонні сервіЗи? У Православного ж стягування з коміс... Вони ще й стябуться шолі?
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Amethyst
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- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1255 раз.
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-
-
3
1
1
10
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