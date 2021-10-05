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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:05

  Feh14 написав:Я вот только не пойму зачем вам всё это? Зачем нужна кредитка от Юнекса?
Ну шоби 2 міс витрачати кредитні поки свої ці 2 міс лежать на депо/обліжках чи косять бабло на біржі 8) :x
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:41

  Feh14 написав:Я вот только не пойму зачем вам всё это? Зачем нужна кредитка от Юнекса?

1,5% кешбека, причому нелімітованих. Це досить непогано.У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:15

ліміт-Чарівники

це саппорт годину відповідь готував ))

У Вас встановлено персональний ліміт - 100 000 грн на місяць
Ліміт поширюється на перекази за реквізитами (IBAN), перекази за номером картки, а також на перекази з картки Unex Bank на картку іншого українського чи закордонного банку (P2P-перекази). Водночас він не включає в себе розрахунки в магазинах, оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, благодійних внесків, штрафів, а також зняття готівки.

Додатково Вам надано ліміт в сумі 50 000 грн на перекази через сторонні сервіси

А шо за сторонні сервіЗи? У Православного ж стягування з коміс... Вони ще й стябуться шолі? :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:15

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.

Були чутки, що Альянс зараз теж щось нове готує, може запропонує 1,6% кешбека :-)
Вже є - до 50% кешбека :lol:
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 00:34

  Arbitr написав:
  Искатель написав:У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.

Були чутки, що Альянс зараз теж щось нове готує, може запропонує 1,6% кешбека :-)
Вже є - до 50% кешбека :lol:

Там щось "унікальне". Наприклад, кешбек через Фонд ще ніхто не давав.
klug
 
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