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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:41
Feh14 написав:
Я вот только не пойму зачем вам всё это? Зачем нужна кредитка от Юнекса?
1,5% кешбека, причому нелімітованих. Це досить непогано.У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.
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Искатель
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:15
це саппорт годину відповідь готував ))
У Вас встановлено персональний ліміт - 100 000 грн на місяць
Ліміт поширюється на перекази за реквізитами (IBAN), перекази за номером картки, а також на перекази з картки Unex Bank на картку іншого українського чи закордонного банку (P2P-перекази). Водночас він не включає в себе розрахунки в магазинах, оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку, благодійних внесків, штрафів, а також зняття готівки.
Додатково Вам надано ліміт в сумі 50 000 грн на перекази через сторонні сервіси
А шо за сторонні сервіЗи? У Православного ж стягування з коміс... Вони ще й стябуться шолі?
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Amethyst
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 20:15
Искатель написав:
У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.
Були чутки, що Альянс зараз теж щось нове готує, може запропонує 1,6% кешбека
Вже є - до 50% кешбека
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Arbitr
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Додано: Суб 10 тра, 2025 00:34
Arbitr написав: Искатель написав:
У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.
Були чутки, що Альянс зараз теж щось нове готує, може запропонує 1,6% кешбека
Вже є - до 50% кешбека
Там щось "унікальне". Наприклад, кешбек через Фонд ще ніхто не давав.
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klug
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Додано: Суб 10 тра, 2025 08:09
Искатель написав:
1,5% кешбека, причому нелімітованих. Це досить непогано.У Альянса - 1%, а тут у 1,5 рази більше.
А тут ще треба буде картки у ТАСі закривати, відмовлятися від їхнього кредліміта... Треба чимсь заміняти.
Вроде бы и так, но тут я вижу для кредлимита какие то танцы нужно танцевать, а тот же Альянс насыпает буквально всем. Плюс у Альянса и переводы бесплатные, и снятие налички с Цільовой бесплатное а тут, если не ошибаюсь всё за деньги. (В смысле Стартова для лимита, Цільова для всего остального.) И да, первый кешбек 30% эти пол процента надолго перекроет))
Вообщем эти пол процента ну такое.
Лучше пару кредиток попроще с категориями завести и все потребности перекрыть.
Востаннє редагувалось Feh14
в Суб 10 тра, 2025 08:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 тра, 2025 08:15
Я це розумію, я не розумію чому саме Юнекса кредитка для цього потрібна, для ціх цілей абсолютно люба підійде, від банків де не потрібні танці з бубном щоб ліміт отримати.
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Feh14
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Додано: Суб 10 тра, 2025 08:29
Feh14 написав:
Я це розумію, я не розумію чому саме Юнекса кредитка для цього потрібна, для ціх цілей абсолютно люба підійде, від банків де не потрібні танці з бубном щоб ліміт отримати.
так у інших вже є. От і подумав, що краще тут потанцювати чим з Тасєю щось виясняти ))
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Додано: Суб 10 тра, 2025 10:43
Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
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IDAN
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