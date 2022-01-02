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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:01

Re: Юнекс Банк

IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
lamal
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Повідомлень: 563
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:02

  lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все

Ліміт налили?
IDAN
 
Повідомлень: 304
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:27

Re: Юнекс Банк

IDAN написав:
  lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все

Ліміт налили?
Так ,невелику суму дали
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 563
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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  #<1 ... 145146147148
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