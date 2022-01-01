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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 тра, 2025 13:01
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
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lamal
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Додано: Суб 10 тра, 2025 13:02
lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
Ліміт налили?
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IDAN
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Додано: Суб 10 тра, 2025 13:27
IDAN написав: lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
Ліміт налили?
Так ,невелику суму дали
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lamal
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Додано: Вів 13 тра, 2025 22:10
IDAN написав:
Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Ще й досі чекаю sms.
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IDAN
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- Подякували: 63 раз.
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