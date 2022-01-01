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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

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Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:01

Re: Юнекс Банк

IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
lamal
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Повідомлень: 570
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:02

  lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все

Ліміт налили?
IDAN
 
Повідомлень: 306
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Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 13:27

Re: Юнекс Банк

IDAN написав:
  lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все

Ліміт налили?
Так ,невелику суму дали
lamal
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Повідомлень: 570
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 22:10

  IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.

Ще й досі чекаю sms.
IDAN
 
Повідомлень: 306
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 20:44

Re: Юнекс Банк

Вже майже тиждень після заявки на відкриття smart з лімітом.СМС не приходило. В чатах підтримки на питання "так коли вже буде відповідь" взагалі нічого не відповідають. Повна тиша. Я ще з таким не стикався.
IDAN
 
Повідомлень: 306
З нами з: 01.03.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 12:56

Те ж саме - очікуйие СМС. Досі очікую.
Востаннє редагувалось riwalir в П'ят 16 тра, 2025 13:20, всього редагувалось 1 раз.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:17

Re: Юнекс Банк

Гроші шукають. Мені швидко відкрили, але без ліміту ;(
chipmunk
 
Повідомлень: 9051
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Подякував: 570 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:34

chipmunk Мені теж без ліміту
Вадимка
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 13:43

Підкажіть до якого числа потрібно загаситися, щоб не вилетіти з пільгового періоду (unex card 2.0)?
На сайті пишуть до 25 числа, але пільговий період 62 дня
Boundless
 
Повідомлень: 2286
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