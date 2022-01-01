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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 тра, 2025 13:01
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
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lamal
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Додано: Суб 10 тра, 2025 13:02
lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
Ліміт налили?
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IDAN
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Додано: Суб 10 тра, 2025 13:27
IDAN написав: lamal написав:
IDAN написав:Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Я відкрив 8 травня , все норм , тільки довгувато це все
Ліміт налили?
Так ,невелику суму дали
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lamal
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Додано: Вів 13 тра, 2025 22:10
IDAN написав:
Хтось зміг відкрити нову картку з кредлімітом? Вчора пройшов увесь квест з фото та загрузкою доків.В кінці процесу "чекайте sms від банку". Досі чекаю.
Ще й досі чекаю sms.
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IDAN
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Додано: Чет 15 тра, 2025 20:44
Вже майже тиждень після заявки на відкриття smart з лімітом.СМС не приходило. В чатах підтримки на питання "так коли вже буде відповідь" взагалі нічого не відповідають. Повна тиша. Я ще з таким не стикався.
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IDAN
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Додано: П'ят 16 тра, 2025 12:56
Те ж саме - очікуйие СМС. Досі очікую.
Востаннє редагувалось riwalir
в П'ят 16 тра, 2025 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:17
Гроші шукають. Мені швидко відкрили, але без ліміту ;(
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chipmunk
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Додано: П'ят 16 тра, 2025 13:34
chipmunk Мені теж без ліміту
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Вадимка
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Додано: Пон 19 тра, 2025 13:43
Підкажіть до якого числа потрібно загаситися, щоб не вилетіти з пільгового періоду (unex card 2.0)?
На сайті пишуть до 25 числа, але пільговий період 62 дня
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Boundless
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Додано: Пон 19 тра, 2025 20:18
Boundless Я гашусь в последний рабочий день месяца по реквизитам.Проблем пока не было.
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