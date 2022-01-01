Друзі, важливе оголошення
Weld припиняє свою роботу у зв’язку з військовими та регуляторними обмеженнями в Україні.
Просимо вивести всі кошти з карток і гаманців до 30 червня.
Після цієї дати доступ може бути обмежено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:33
Друзі, важливе оголошення
Weld припиняє свою роботу у зв’язку з військовими та регуляторними обмеженнями в Україні.
Просимо вивести всі кошти з карток і гаманців до 30 червня.
Після цієї дати доступ може бути обмежено.
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:50
riwalir Мені сьогодні смс прийшла, і ній лінк, там "Готуємо твій договір", і далі видає помилку
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:15
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