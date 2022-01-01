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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:33

Друзі, важливе оголошення

Weld припиняє свою роботу у зв’язку з військовими та регуляторними обмеженнями в Україні.

Просимо вивести всі кошти з карток і гаманців до 30 червня.
Після цієї дати доступ може бути обмежено.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:50

riwalir Мені сьогодні смс прийшла, і ній лінк, там "Готуємо твій договір", і далі видає помилку
hv
 
Повідомлень: 209
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:15

  hv написав:riwalir Мені сьогодні смс прийшла, і ній лінк, там "Готуємо твій договір", і далі видає помилку
Стукайте у сапорт, вони проштовхнут
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6417
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