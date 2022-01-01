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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:33

Друзі, важливе оголошення

Weld припиняє свою роботу у зв’язку з військовими та регуляторними обмеженнями в Україні.

Просимо вивести всі кошти з карток і гаманців до 30 червня.
Після цієї дати доступ може бути обмежено.
greenozon
 
Повідомлень: 16576
З нами з: 01.06.14
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
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3
1
6
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 13:50

riwalir Мені сьогодні смс прийшла, і ній лінк, там "Готуємо твій договір", і далі видає помилку
hv
 
Повідомлень: 209
З нами з: 10.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 14:15

  hv написав:riwalir Мені сьогодні смс прийшла, і ній лінк, там "Готуємо твій договір", і далі видає помилку
Стукайте у сапорт, вони проштовхнутЬ
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6422
З нами з: 05.05.21
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1264 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:23

Щось відвідування сайту Юнекса залишає багато запитань...
кредитна картка SMART і UnexSmart це одна і та сама карта?
тут https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... im-limitom кешбек 1.5%
а тут https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek - 1%
так 1% чи 1.5%?
ignorabimus
 
Повідомлень: 788
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Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 10:32

  ignorabimus написав:Щось відвідування сайту Юнекса залишає багато запитань...
кредитна картка SMART і UnexSmart це одна і та сама карта?
тут https://unexbank.ua/privatnim-osobam/ka ... im-limitom кешбек 1.5%
а тут https://unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki/keshbek - 1%
так 1% чи 1.5%?


Це два різні продукти.
Navegantes
 
Повідомлень: 220
З нами з: 22.02.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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  #<1 ... 146147148149
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