Друзі, важливе оголошення
Weld припиняє свою роботу у зв’язку з військовими та регуляторними обмеженнями в Україні.
Просимо вивести всі кошти з карток і гаманців до 30 червня.
Після цієї дати доступ може бути обмежено.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:33
Друзі, важливе оголошення
Weld припиняє свою роботу у зв’язку з військовими та регуляторними обмеженнями в Україні.
Просимо вивести всі кошти з карток і гаманців до 30 червня.
Після цієї дати доступ може бути обмежено.
Додано: Сер 21 тра, 2025 13:50
riwalir Мені сьогодні смс прийшла, і ній лінк, там "Готуємо твій договір", і далі видає помилку
Додано: Сер 21 тра, 2025 14:15
Додано: Чет 22 тра, 2025 10:23
Щось відвідування сайту Юнекса залишає багато запитань...
кредитна картка SMART і UnexSmart це одна і та сама карта?
тут
а тут
так 1% чи 1.5%?
Додано: Чет 22 тра, 2025 10:32
Це два різні продукти.
Додано: Суб 24 тра, 2025 20:31
Re: Юнекс Банк
А є користувачі Ultra?
З одного боку 2% кешбеку, з іншого 900 грн на рік абонплата.
Подивився тариф - 900 грн. плата обов'язкова, але чи можливо її не сплачувати якимось чином, як в інших банках - депозити, залишок, витрати?
Додано: Пон 26 тра, 2025 16:39
Шановний greenozon,
редакція сайту щиро дякує за інформацію по Weld.
Використали її для публікації по темі: https://news.finance.ua/ua/kryptostarta ... -v-ukraini
Додано: Нед 01 чер, 2025 16:10
А хтось перевіряв - їх кредитка дозволяє купляти овдп через Дію за кредитні без комісії та в грейсі?
Додано: Вів 03 чер, 2025 06:42
Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?
Додано: Вів 03 чер, 2025 07:47
|