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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 08:13
IDAN написав: ignorabimus написав:
Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?
Я замовив 10 травня, і тиша досі.
Така тиша означає відмову
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