|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 чер, 2025 08:13
IDAN написав: ignorabimus написав:
Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?
Я замовив 10 травня, і тиша досі.
Така тиша означає відмову
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 225
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 03 чер, 2025 10:46
Navegantes написав: IDAN написав: ignorabimus написав:
Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?
Я замовив 10 травня, і тиша досі.
Така тиша означає відмову
Ну можна ще постукати в Чат, і вони зможутЬ таки продовжити оформлення, та надати картку БЕЗ ліміту (
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6459
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 491 раз.
- Подякували: 1271 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Вів 03 чер, 2025 12:53
Amethyst написав:
Ну можна ще постукати в Чат, і вони зможутЬ таки продовжити оформлення, та надати картку БЕЗ ліміту (
Підтверждую, у мене саме такий досвід. Картка є, ліміту немає.
-
riwalir
-
-
- Повідомлень: 730
- З нами з: 28.04.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|292
|248394
|
|
|1338
|285157
|
|
|1443
|669152
|
|