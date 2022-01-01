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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 08:13

  IDAN написав:
  ignorabimus написав:Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?

Я замовив 10 травня, і тиша досі.


Така тиша означає відмову
Navegantes
 
Повідомлень: 225
З нами з: 22.02.23
Подякував: 7 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:46

  Navegantes написав:
  IDAN написав:
  ignorabimus написав:Замовив через додаток кредитну картку SMART, 10 днів тому.
І повна тиша.
Це норм?

Я замовив 10 травня, і тиша досі.


Така тиша означає відмову
Ну можна ще постукати в Чат, і вони зможутЬ таки продовжити оформлення, та надати картку БЕЗ ліміту (
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6461
З нами з: 05.05.21
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:53

  Amethyst написав:Ну можна ще постукати в Чат, і вони зможутЬ таки продовжити оформлення, та надати картку БЕЗ ліміту (

Підтверждую, у мене саме такий досвід. Картка є, ліміту немає.
riwalir
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Повідомлень: 730
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Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 03:44

«Unex Bank» встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку у розмірі 50 000₴ всім клієнтам Банку, незалежно від «рівня ризику».

От, що значить бути на крок попереду конкурентів у 2025. Чекаємо, коли інші почнуть наслідувати цей прогресивний приклад.
klug
 
Повідомлень: 8800
З нами з: 18.08.14
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 07:17

Юнекс почав випускати СЕПи у вихідні чи досі пасе задніх в цьому питанні?
Solar_simfi
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Повідомлень: 2405
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:41

  klug написав:
«Unex Bank» встановив обмеження на вихідні перекази з картки на картку у розмірі 50 000₴ всім клієнтам Банку, незалежно від «рівня ризику».

От, що значить бути на крок попереду конкурентів у 2025. Чекаємо, коли інші почнуть наслідувати цей прогресивний приклад.


так і до 5000 можна скотитсь
на МІСЯЦЬ :)
greenozon
 
Повідомлень: 16594
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:52

Re: Юнекс Банк

Мабуть там вже працює куратор пишного рагулятора.
На новий процесінг ще не переходять?
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6461
З нами з: 05.05.21
Подякував: 491 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
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  #<1 ... 147148149150
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