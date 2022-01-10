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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 чер, 2025 07:33
sens написав: Solar_simfi написав:
Юнекс почав випускати СЕПи у вихідні чи досі пасе задніх в цьому питанні?
Почав погрожувати за перевищення лімітів в анкеті (!). До уваги приймають паспорт , код та справки ок-5,7. Жодні розписки про дарування або мікрозайм до уваги не береться
Тоді Вам в Агропросперіс. Там приймають до уваги навіть квитанцію про отримання Вами коштів в іншому банку.
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Додано: Чет 19 чер, 2025 08:46
Нагадайте, будь ласка, якщо завести на юнекс по р2р та зразу відправити ІВАН тех овера не буде?
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