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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
7
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 07:33

  sens написав:
  Solar_simfi написав:Юнекс почав випускати СЕПи у вихідні чи досі пасе задніх в цьому питанні?

Почав погрожувати за перевищення лімітів в анкеті (!). До уваги приймають паспорт , код та справки ок-5,7. Жодні розписки про дарування або мікрозайм до уваги не береться

Тоді Вам в Агропросперіс. Там приймають до уваги навіть квитанцію про отримання Вами коштів в іншому банку.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 08:46

Нагадайте, будь ласка, якщо завести на юнекс по р2р та зразу відправити ІВАН тех овера не буде?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 11:24

  novichok написав:Нагадайте, будь ласка, якщо завести на юнекс по р2р та зразу відправити ІВАН тех овера не буде?
хз,
Але я б дочекався проведення, поглядаючи в аппку
flysoulfly
 
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  #<1 ... 148149150151
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