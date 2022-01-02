RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 26 чер, 2025 15:38

  ignorabimus написав:Так і задумано?

Сам і відповідаю: підтримка відповіла, що так, наразі так і задумано. Ліміти банк міняє автоматично по своїм алгоритмам, від дій користувача в застосунку це поки не залежить.
ignorabimus
 
Повідомлень: 793
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:19

Re: Юнекс Банк

Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (
maykov1964
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 10 лип, 2025 11:19

  maykov1964 написав:Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (


а самотужки в додатку?
greenozon
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:39

Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
Boundless
 
Повідомлень: 2309
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 14:47

  Boundless написав:Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?



в цьому банку всі хочуть отримати КК а ви - закривати :)
поділіться будь ласка рецептом отримання
greenozon
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 574 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:17

  greenozon написав:
  Boundless написав:Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?


в цьому банку всі хочуть отримати КК а ви - закривати :)
поділіться будь ласка рецептом отримання

Як писав класик, "Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас"
Boundless
 
Повідомлень: 2309
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 17:10

  maykov1964 написав:Облом трапився у цьому банку, відділення на Жилянський,75 у Києві. Менеджер не змогла оформити депо, витратив півгодини, вона не спромоглась і виправдовувалась технічними проблемами. Персонал недолугий (

Технічні проблеми і в інших банках не рідкість...
nord
 
Повідомлень: 596
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 04:52

  greenozon написав:
  Boundless написав:Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?



в цьому банку всі хочуть отримати КК а ви - закривати :)
поділіться будь ласка рецептом отримання


А там її складно отримати, чи є якісь умови прикольні, просто не в курсі
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.07.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:53

Это пока первый банк который мне не дал лимит.
Feh14
 
Повідомлень: 220
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 10:56

  Boundless написав:Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?

Мне в Тг ответили:
"Для закриття картки або рахунку потрібно заповнити заяву. Якщо бажаєте, я можу підготувати її для Вас. Після заповнення Ви зможете надіслати заяву в чат, і ми оперативно передамо її на опрацювання."
Feh14
 
Повідомлень: 220
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 150151152153>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Howl і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 265, 266, 267
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2666 1620482
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 12:24
Howl
Піреус Банк МКБ 1 ... 43, 44, 45
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
447 267425
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 сер, 2025 10:26
Feh14
Банк Глобус 1 ... 179, 180, 181
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1801 780073
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 сер, 2025 22:11
arkavs

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.