|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 сер, 2025 12:22
Feh14 написав: Boundless написав:
Тут можна закрити кредитку віддалено (юнекс Кард 2) чи треба йти у відділення?
Мне в Тг ответили:
"Для закриття картки або рахунку потрібно заповнити заяву. Якщо бажаєте, я можу підготувати її для Вас. Після заповнення Ви зможете надіслати заяву в чат, і ми оперативно передамо її на опрацювання."
Зате якщо не покористуватись хоча б одною із наявних карток рік або щось біля того - закривають самостійно і швидко всі відкриті картки (навіть ті, по яким була активність в торгов-сервісній мережі пару місяців тому), і кінців не знайти...
неадеквати.
-
won
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 229 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 12:51
До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2407
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 13:27
Solar_simfi написав:
До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
Больше года нет активности, уже на 1,5 месяца, хрен закрывают.
В чате закрыть ппц, я такой неадекватной банки не встречал.
-
Feh14
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 13.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:50
Solar_simfi написав:
До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
там СЕП 3.9 скоріш за всього, який опрацьовується вручну, спеціалістами банку, тому і відповідно не обробляються, бо ніхто не хоче цілодобово бути на роботі
Востаннє редагувалось aanonimovic594
в Нед 03 сер, 2025 21:52, всього редагувалось 1 раз.
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:52
Feh14 написав: Solar_simfi написав:
До речі, раптом кому цікаво, то Юнекс досі не відправляє сеп-платежі у суботу та неділю. Як кажуть, минали роки...
Больше года нет активности, уже на 1,5 месяца, хрен закрывают.
В чате закрыть ппц, я такой неадекватной банки не встречал.
Закриття рахунку відбувається у них скоріш за всього що вручну, коли проводиться звичайна банківська ревізія карток, і потім вже і закриваються рахунки спеціалістами, і так Ваш рахунок скоріш за всього що просто не було помічено при ревізії, рекомендую краще звернутись до них у відділення для закриття в такому разі, або спробувати все-ж заповнити заяву в режимі онлайн
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:08
aanonimovic594 написав:
Закриття рахунку відбувається
Я замовив пдф-шаблон через саппорт у вайбері. Там були вже вказані всі мої реквізити, номер рахунку.. Підписав КЕПом через Дію pdf.asice і повернув
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6581
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 1307 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Нед 03 сер, 2025 22:38
won написав:
якщо не покористуватись хоча б одною із наявних карток рік або щось біля того - закривають самостійно і швидко всі відкриті картки (навіть ті, по яким була активність в торгов-сервісній мережі пару місяців тому
це щось новенке
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5941
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1888 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|213
|132575
|
|
|360
|161636
|
Нед 03 сер, 2025 15:56
Feh14
|
|2666
|1621111
|
Нед 03 сер, 2025 12:24
Howl
|