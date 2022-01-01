В даному випадку версія СЕП до ручної обробки значення не має. Всі банки працюють в онлайн СЕП 4.0 ще з 1 квітня 2023-го. Але там не має вимог то банківських процедур, якщо не помиляюся, діє стара норма 3 банківських дні.
Інше, питання, це СЕП-4.1, який банки мають обов'язково запровадити до 7 серпня. НБУ зобов'язав банки забезпечити можливість миттєвих платежів тими самим способом, що і звичайних. Тобто якщо є в мобільному додатку можливість відправити платіж, то він має мати можливість відправлятися і як миттєвий, в якому на всі процедури (внутрибанк відправника, СЕП, внутрибанк отримувача) надається 10 секунд.
Підозрюю, що до 7 серпня не всі встигнуть. Чи буде НБУ публічно пороти банки за це, чи дасть їм ще трохи часу, незабаром побачимо.