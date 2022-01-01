aanonimovic594 написав:
ну не знаю, я думав що 3.9 вручну працює, а 4.0 вже автоматично
Завтрашній круглій даті (0x20 річниці СЕП присвячується).
Ніякої версії 3.9 не існувало.
До 4.1 НБУ використовував дрібну нумерацію версій тільки для версії 3.2. Більш того, перші 13 років життя СЕП номерів версій не було.
СЕП також не накладав жодних вимог щодо автоматизації операцій банку, окрім сумісності з СЕП.
Грубо по пам'яті:
5 серпня 1993 - Запуск СЕП. Файловий обмін, сеансові зарахування. Платежі ходять до 09:00-18:00;
жовтень 1995 - в СЕП з'являється електронний підпис, перша зміна структури файлів СЕП;
січень 1999 - новий план рахунків, рахунки замість 9 знаків стали 14, відповідно структури змінені;
десь 2000 - з'являються "термінові перекази" працюють в онлайн, використовують тільки банки-маргінали
десь 2006/2007 - СЕП 2.0. Все ще файловий обмін, формати передачі розширені, замість кодової сторінки "DOS" маємо "Windows".
"термінові перекази" отримують нове життя, тепер їх можна відправляти всім, а не тільки тим, хто їх підтримує.
2016 - СЕП 3.0. Для банків файли залишаються, але обмін з НБУ переходить на принципово новий стандарт IBM MQ
2019 - СЕП 3.2. Перехід на IBAN відповідно зміна структур файлів/повідомлень
2020 - режим роботи 23/7. Ніяких змін, просто регламентом запроваджений цілодобовий режим для тих кому треба
2022 - "термінові перекази" отримують обов'язковість для деяких операцій
1 квітня 2023 - СЕП 4.0. Основне - перехід на стандарт ISO20022. Файлів більше нема, системи автоматизації банків напряму спілкуються з серверами НБУ. Можливість роботи 24/7.
1 грудня 2024 - СЕП 4.1. Миттєві платежі.
1 січня 2025 - банки зобов'язанs приймати гроші 7x24x365 та зараховувати їх клієнту протягом 1 години
7 серпня 2025 - миттєві платежі обов'язкові для всіх банків, суми до 100 тисяч гривен мають йти 10 секунд. З того, що я бачу, далеко не всі банки змогли це нормально реалізувати, але сподіваюся виправляться.