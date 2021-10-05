|
Юнекс Банк
+ Додати

Відповісти
на тему
Додано: Вів 05 сер, 2025 16:23
Charter написав: flysoulfly написав:
Charter написав:
На сайті банку написано, що платежі через додаток проводяться без комісії, а по факту за переказ з картки на картку беруть комісію 0,5%
внутрішньобанкові?
Ні, в інший банк.
р2р завжди були тута з коміс 0.5%. Причому ще і працюють через пень-колоду.
СЕПи нашару, анлім, тільки у робочі дні десь до 20:00
Amethyst
Додано: Вів 05 сер, 2025 16:30
emeta написав:
Подскажите, как закрыть старую кредитку с 1% кешбека и открыть новую с 1,5%?
Какая последовательность? Лимит конечно не перенести?
см. viewtopic.php?p=5878658#p5878658
Ліміт по-новому отримувати, через повторний скорінг
Спробуйте спочатку відкрити нову кредитку. Не всім вдається отримати її навіть як дебетку. Частіше це виходить з 2..3 стусана сапорту через Вайбер.
Amethyst
Додано: Чет 07 сер, 2025 15:50
Покупка овдп через дию с августа в этом банке уже невозможна?
Порт
Додано: П'ят 08 сер, 2025 10:57
Amethyst написав: emeta написав:
Подскажите, как закрыть старую кредитку с 1% кешбека и открыть новую с 1,5%?
Какая последовательность? Лимит конечно не перенести?
см. viewtopic.php?p=5878658#p5878658
Ліміт по-новому отримувати, через повторний скорінг
Спробуйте спочатку відкрити нову кредитку. Не всім вдається отримати її навіть як дебетку. Частіше це виходить з 2..3 стусана сапорту через Вайбер.
А исключения кешбека по старой и новой кредитке одинаковые?
Непонятно зачем вообще два одинаковых продукта Юнексу
Или от старой потихоньку будут отказываться?
вопрос как действовать. Закрытие старой кредитки и отказ от кредлимита может банком быть воспринято с подозрением, как УБКИ понижает рейтинг если отказываешься сам от кредитки
А открывать новую с уже существующий старой кредиткой - лишняя нагрузка в рамках банка.
emeta
