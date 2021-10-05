|
Юнекс Банк
Додано: Сер 20 сер, 2025 16:00
tarasum написав: Искатель написав:
Цікаво, чи пробував хтось через якийсь час повторно просити у банка кредитний ліміт по новій картці? Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Але чи можливо допроситися?
По новій карті навряд, як кажуть щомісяця автоматично переглядають. По старій з 1%,то 6 раз подавав запит,то нарешті надали 20к.
Для оформления новой кредитки банк запрашивает документы подтверждающие доход?
На первоначальном этапе нет.
lloydbanksua
Повідомлень: 1721
З нами з: 22.04.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 209 раз.
Додано: Чет 21 сер, 2025 07:52
ramzes4 написав: Искатель написав:
Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.
Только у Альянса классический грейс на 2-3 месяца, а у Юнекса общий - надо карту в ноль выводить в конце 2-го месяца от образования долга.
Т.е. у Юнекса, как в Газмясе?
lloydbanksua
