Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:00

  emeta написав:
  tarasum написав:
  Искатель написав:Цікаво, чи пробував хтось через якийсь час повторно просити у банка кредитний ліміт по новій картці? Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.

Але чи можливо допроситися?

По новій карті навряд, як кажуть щомісяця автоматично переглядають. По старій з 1%,то 6 раз подавав запит,то нарешті надали 20к.


Для оформления новой кредитки банк запрашивает документы подтверждающие доход?

На первоначальном этапе нет.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 07:52

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.

Только у Альянса классический грейс на 2-3 месяца, а у Юнекса общий - надо карту в ноль выводить в конце 2-го месяца от образования долга.

Т.е. у Юнекса, как в Газмясе?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
