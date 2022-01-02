RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
7
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 16:00

  emeta написав:
  tarasum написав:
  Искатель написав:Цікаво, чи пробував хтось через якийсь час повторно просити у банка кредитний ліміт по новій картці? Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.

Але чи можливо допроситися?

По новій карті навряд, як кажуть щомісяця автоматично переглядають. По старій з 1%,то 6 раз подавав запит,то нарешті надали 20к.


Для оформления новой кредитки банк запрашивает документы подтверждающие доход?

На первоначальном этапе нет.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 07:52

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.

Только у Альянса классический грейс на 2-3 месяца, а у Юнекса общий - надо карту в ноль выводить в конце 2-го месяца от образования долга.

Т.е. у Юнекса, как в Газмясе?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:07

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Все ж 1,5% на все - дуже цікаво, Альянс з його 1% - відпочиває.

Только у Альянса классический грейс на 2-3 месяца, а у Юнекса общий - надо карту в ноль выводить в конце 2-го месяца от образования долга.


Пользуюсь картой смарт с июня, грейс как и в других банках, все что потратил в текущем месяце - погасить до конца следующего. Пока никаких нюансов, июльские траты в конце июля не гасил, все норм. Тоже переживал по этому поводу, специально звонил на гарячую линию, потом списывался с поддержкой в телеграмм, подтвердили что грейс действует как я описал выше)
vsemka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 04.05.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:22

vsemka не как у всех. У себя проверил, гасил и снова тратил - в итоге сумма задолженности на конец месяца не изменилась, т.е. подтверждается, что нужно гасить ВСЮ сумму задолженности. Лично для меня это неудобно и даже 1.5% становятся не интересными (как и то, что кешбек сгорает через 3 месяца, если не накопить 100 грн.).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 15:45

Re: Юнекс Банк

  lloydbanksua написав:У себя проверил, гасил и снова тратил - в итоге сумма задолженности на конец месяца не изменилась
Общая сумма задолженности то не изменяется, но изменяется сумма в текущем грейсе -- она уменьшается, а грейс следующего периода (шо гасить нуна через месяц) растет :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6639
З нами з: 05.05.21
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1317 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 269, 270, 271
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2706 1638499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 сер, 2025 14:36
Investor_K
Банк Кредит Дніпро 1 ... 35, 36, 37
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
368 165018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 сер, 2025 13:39
ВЕСЕЛЬЧАК У
Піреус Банк МКБ 1 ... 44, 45, 46
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
456 271250
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 сер, 2025 00:49
aanonimovic594

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1555)
21.08.2025 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.