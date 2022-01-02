|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:16
Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2763
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:52
Кто знает - доставка Новой почты окешбечивается их новой картой Смарт?
Кто-то, вообще, дает КБ на доставку?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2763
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1352
|298818
|
П'ят 12 вер, 2025 19:14
klug
|
|2752
|1654118
|
П'ят 12 вер, 2025 17:28
Arbitr
|
|1844
|797221
|
|