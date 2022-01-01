100к - це місячний ліміт на сеп?
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:16
Re: Юнекс Банк
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:52
Кто знает - доставка Новой почты окешбечивается их новой картой Смарт?
Кто-то, вообще, дает КБ на доставку?
Додано: Нед 14 вер, 2025 12:04
100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
