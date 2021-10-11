|
Юнекс Банк
Додано: П'ят 12 вер, 2025 19:16
Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
Додано: Суб 13 вер, 2025 17:52
Кто знает - доставка Новой почты окешбечивается их новой картой Смарт?
Кто-то, вообще, дает КБ на доставку?
Додано: Нед 14 вер, 2025 12:04
la9 написав: Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:58
Solar_simfi написав: la9 написав: Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
А можливо закинути на картку р2р і відразу відправити СЕПом?
Додано: Нед 14 вер, 2025 19:30
novichok, так, практично одразу можна
Додано: Нед 14 вер, 2025 21:13
Solar_simfi написав:novichok,
так, практично одразу можна
Тоді, поки, замінить УкрСіб.
Погано, але не критично, що у вихідні спить.
Додано: Сер 17 вер, 2025 18:46
Сегодня обратил внимание, что банк начислил кешбек за траты в этом месяце в размере 25% от положенного, т. е. только за каждую четвертую оплату.
Позвонил на ГЛ, обещали на днях ответить.
Додано: Чет 18 вер, 2025 15:54
акет написав:
Сегодня обратил внимание, что банк начислил кешбек за траты в этом месяце в размере 25% от положенного, т. е. только за каждую четвертую оплату.
Позвонил на ГЛ, обещали на днях ответить.
В этом месяце, вроде, все начислили. Но с предыдущего месяца не перенесли остаток по кешбеку. Уже больше 2-х недель разбираются, так конкретного ответа пока нет.
Единственное, что приложение обновили и появилась информация о минимальной платеже и в целом о льготном периоде (хотя странно это в плюсы записывать, у всех банков это давно есть).
