Юнекс Банк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 12:27
А КБ выплачивается автоматом в конце месяца? Минимальная сумма для виплаты?
la9
Повідомлень: 2765
З нами з: 02.07.09
Подякував: 547 раз.
Подякували: 98 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:48
la9 написав:
Так. 100 грн
Hemi
Повідомлень: 261
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:04
Так, 100 грн мінімальна сума.
ignorabimus
Повідомлень: 797
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: П'ят 19 вер, 2025 16:07
lloydbanksua написав:
Единственное, что приложение обновили и появилась информация о минимальной платеже и в целом о льготном периоде (хотя странно это в плюсы записывать, у всех банков это давно есть).
Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...
ignorabimus
Повідомлень: 797
З нами з: 11.09.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 вер, 2025 21:12
Інший квест. Є стара кредитка ( там де кешбек 1% на все), на початку місяця зайшов на карту кешбек, омп в додатку зменшився на суму кешбека, при цьому банк придсилає смски з сумою омп без врахування кешбека. Питання до залу: де правильний омп, в додатку чи в смс?
Boundless
Повідомлень: 2320
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 147 раз.
Профіль
Додано: Вів 23 вер, 2025 08:18
Solar_simfi написав: la9 написав: Solar_simfi написав:
Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
100к - це місячний ліміт на сеп?
100к на місяць - сумарний ліміт для переказів між фізичними особами з картки на картку або за IBAN. Це за т.зв. Меморандумом. Оскількі в Юнекса p2p-перекази платні, то логічно всю сотку витратити на СЕП, що я й роблю.
Я вказував лише військову пенсію, після надходження більше 60 к грн та виводу трохи більше 20к грн заблокували рахунок , необхідно було надати онлайн перевірку - , показав одне з рішень суду , де відсудив суму , яку потім частково завів на юнекс , розблокували в той же день, проте все відбувалося в робочий час
sens
Повідомлень: 18143
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
Профіль
