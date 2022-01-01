RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
31%
8
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 08:31

  KVV написав:
  ignorabimus написав:Це прекрасно, але квест "Як в Юнекса вибити кредитний ліміт" я поки що не знаю, як виконати...

якщо ціль саме кредлім, а не кб то можна спробувати відкрити кредитку через застосунок Розетки.
там лояльніше якось наливають.

В розетке не налили лимит и даже карту не открыли. В самом Юнексе сразу при открытии 20к дали, про повышение молчу, у банка, как оказалось, "денег нет".
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
