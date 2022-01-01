В розетке не налили лимит и даже карту не открыли. В самом Юнексе сразу при открытии 20к дали, про повышение молчу, у банка, как оказалось, "денег нет".
Додано: Нед 02 лис, 2025 08:31
