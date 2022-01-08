Про це у відеозверненні увечері 12 березня заявив прем'єр Денис Шмигаль.
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Пенсійний фонд спрямував банкам і Укрпошті 38 мільярдів для виплат пенсій
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Додано: Вів 15 бер, 2022 02:48
Пенсійний фонд спрямував банкам і Укрпошті 38 мільярдів...
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Дивися повний текст
Пенсійний фонд спрямував банкам і Укрпошті 38 мільярдів для виплат пенсій
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