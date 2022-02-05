Бюро економічної безпеки України закликає підприємців не завищувати ціни на послуги і товари для українців.
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БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 06:51
БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і...
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Дивися повний текст
БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців
Додано: Вів 15 бер, 2022 06:51
Цены заломил все от аптек заканчивая АТБ и Сильпо. Может хватить изображать буйную деятельность!
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