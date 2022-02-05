RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
БЕБ закликає бізнесменів не
завищувати ціни на послуги і...

БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:51

БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і...

Пропонуємо до обговорення:
Бюро економічної безпеки України закликає підприємців не завищувати ціни на послуги і товари для українців.

Дивися повний текст
БЕБ закликає бізнесменів не завищувати ціни на послуги і товари для українців
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97575
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 06:51

Цены заломил все от аптек заканчивая АТБ и Сильпо. Может хватить изображать буйную деятельность!
Shall
 
Повідомлень: 184
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на відпочинок у Туреччині можуть різко зрости: причини 1, 2
R2 » Пон 21 лют, 2022 09:19
10 2355
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лют, 2022 18:02
leonid_kaliukh
Ціни на нафту сягнули рекордних показників з 2014 року
R2 » Пон 14 лют, 2022 15:02
1 202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 15:02
Svetas
Послуги, які вам можуть нав'язати в банку
R2 » Суб 05 лют, 2022 14:37
1 244
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 14:38
lubomyrpoberezhny

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.