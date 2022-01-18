Про це повідомила пресслужба компанії.
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Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у росії
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:11
Один з найбільших американських банків Citigroup...
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Дивися повний текст
Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у росії
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