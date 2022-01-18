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Один з найбільших американських
банків Citigroup...

Один з найбільших американських банків Citigroup...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:11

Один з найбільших американських банків Citigroup...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба компанії.

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Один з найбільших американських банків Citigroup закриває низку напрямів у росії
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:11

Сейчас закрывает, завтра открывает. Нам то это к чему знать?
Svetas
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Модератори: Ірина_, Модератор

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