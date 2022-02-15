Из-за нападения россии, Международный валютный фонд прогнозирует снижение реального ВВП Украины в 2022 году на 10%.
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МВФ прогнозує падіння української економіки через війну на 10%
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:13
МВФ прогнозує падіння української економіки через війну...
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Дивися повний текст
МВФ прогнозує падіння української економіки через війну на 10%
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