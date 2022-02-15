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МВФ прогнозує падіння української
економіки через війну...

МВФ прогнозує падіння української економіки через війну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:13

МВФ прогнозує падіння української економіки через війну...

Пропонуємо до обговорення:
Из-за нападения россии, Международный валютный фонд прогнозирует снижение реального ВВП Украины в 2022 году на 10%.

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МВФ прогнозує падіння української економіки через війну на 10%
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:13

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