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Мораторій на виплату
російським кредиторам

Мораторій на виплату російським кредиторам
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:48

Мораторій на виплату російським кредиторам

Уряд постановою від 03.03.2022 № 187 встановив мораторій (заборону) на виконання, у т. ч. в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором.

Проконсультуйте, будь ласка, чи стосується це кредитування фіз.осіб Альфа-банком та Сбербанком? Користуюсь кредитною картою в одному з цих банків, і намагаюся зрозуміти, як діяти. Якщо я робитиму виплати за графіком, то я цими виплатами буду порушувати чинне законодавство України. Якщо не виплачуватиму, то ніби псую собі кредитну історію (хоча на найближчий період діють кредитні канікули, тому можливо це не буде проблемою). Буду вдячний за аргументовану відповідь.
Winnato
 
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