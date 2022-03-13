Жителі центральних та східних регіонів хочуть купити житло на заході країни. Через непрацюючий реєстр зробити це не можна. Чи можна уникнути заборони?
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Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти укласти угоду
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:31
Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти...
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Дивися повний текст
Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти укласти угоду
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