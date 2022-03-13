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Ринок житла в Україні повністю
зупинився: чи є варіанти...

Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:31

Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти...

Пропонуємо до обговорення:
Жителі центральних та східних регіонів хочуть купити житло на заході країни. Через непрацюючий реєстр зробити це не можна. Чи можна уникнути заборони?

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Ринок житла в Україні повністю зупинився: чи є варіанти укласти угоду
R2
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