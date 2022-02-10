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Газпром збільшив прокачування
газу в Європу до максимуму...

Газпром збільшив прокачування газу в Європу до максимуму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:11

Газпром збільшив прокачування газу в Європу до максимуму...

Пропонуємо до обговорення:
У середньому на добу Газпром експортує близько 500 млн. кубометрів газу. Більше у перерахунку на добу останнім часом концерн експортував лише у серпні 2021 року (516 млн. кубометрів).

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Газпром збільшив прокачування газу в Європу до максимуму за сім місяців
R2
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