Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів у банках.
Дивися повний текст
Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:01
Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський
|