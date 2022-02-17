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Держава має гарантувати 100%
вкладів українців у банках...

Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:01

Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів у банках.

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Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський
R2
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