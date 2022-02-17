Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів у банках.
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Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:01
Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках...
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Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський
Додано: Суб 19 бер, 2022 03:19
Запізно хлопці ! Валюту придбати офіційно не можливо, який дурень щось буде везти вже розрахувавшись за кордоном валютою, щоб потім продати тут за наші грн? Грн ні по якому курсу ніде брати вже не хочуть! Потрібно терміново запровадити в Україні обіг доллару чи евро, та проводити усі розрахунки в іноземній валюті, інакше остаточно буде втрачено економіку.
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