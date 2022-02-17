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Держава має гарантувати 100%
вкладів українців у банках...

Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:01

Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів у банках.

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Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський
R2
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Запізно хлопці ! Валюту придбати офіційно не можливо, який дурень щось буде везти вже розрахувавшись за кордоном валютою, щоб потім продати тут за наші грн? Грн ні по якому курсу ніде брати вже не хочуть! Потрібно терміново запровадити в Україні обіг доллару чи евро, та проводити усі розрахунки в іноземній валюті, інакше остаточно буде втрачено економіку.
agcsc
 
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